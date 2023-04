Tribunali minori, il ministro della Giustizia Nordio rassicura: "Vogliamo riconsiderare i tagli fatti, possibilità di riaprire sedi già soppresse"

"Ritengo che sia giustificata la preoccupazione sulla riduzione della giustizia di prossimità. Abbiamo la possibilità di correggerne i difetti attraverso la digitalizzazione. Ma non è sufficiente, motivo per cui aderiamo all'idea di rivedere queste circoscrizioni. L'intenzione di questo governo è riconsiderare tutta questa serie di riduzioni che sono state fatte". Lo ha detto il ministro della Giustizia, Carlo Nordio durante il question time alla Camera.

Nordio si è detto "perplesso sull'esito dell'operazione di spending review che ha portato alla riduzione degli uffici giudiziari sul territorio e che vorrei paragonare a quella negativa di alcune Regioni quando, in tema di sanità, si è privilegiata l'eccellenza di alcune strutture trascurando la medicina di prossimità".

“Ci sono dei centri che potremmo dire di eccellenza magistratuale, per competenza ed efficienza, e l'intenzione del ministero e del governo è di riconsiderare la serie di tagli fatti. In questa direzione il governo ha prorogato il rinvio della soppressione dei tribunali di Abruzzo e delle sezioni distaccate isolane – ha sottolineato Nordio - e ha all'esame la possibile riapertura di sedi giudiziarie già soppresse anche con una eventuale rimodulazione delle relative competenze territoriali. La priorità del nostro intervento ha anche imposto l'inserimento di un disegno di legge, già inserito nel collegato alla legge di Bilancio 2022 che oggi è nel Def appena licenziato dal Cdm”.

"Dal ministro della Giustizia - commenta il deputato abruzzese di Fratelli d'Italia, Guerino Testa - arrivano parole importanti per i tribunali abruzzesi di Vasto, Lanciano, Avezzano e Sulmona, con l'impegno a riconsiderare le decisioni fin qui prese, in merito alla soppressione. Parole che sono un chiaro riconoscimento di attenzione per i territori abruzzesi e per la valenza di questi presidi di Giustizia, e che confermano come questo esecutivo intenda essere presente, rispetto alle istanze della nostra regione, con fatti concreti".