L'ufficio postale di Castelguidone chiude per lavori, tutti i servizi si spostano a Schiavi d'Abruzzo

L'ufficio postale di Castelguidone chiude temporaneamente a partire da oggi, per essere sottoposto a interventi di manutenzione straordinaria, con l'obiettivo di migliorare la qualità dei servizi e dell’accoglienza. Ne dà notizia Poste Italiane.

La sede infatti è inserita nell’ambito di “Polis – Casa dei Servizi Digitali”, il progetto di Poste Italiane per favorire la coesione economica, sociale e territoriale del nostro Paese e il superamento del digital divide nei piccoli centri e nelle aree urbane dei comuni con meno di 15mila abitanti, contribuendo al raggiungimento degli obiettivi che l’Unione Europea e l’Italia si sono date con il piano Next Generation EU.

Durante il periodo dei lavori, della durata di circa 15 giorni, l’ufficio postale non potrà essere operativo e Poste Italiane garantirà ai cittadini di Castelguidone la continuità dei servizi postali e finanziari, compresi quelli “radicati” come le operazioni sui libretti di risparmio e sui conti Bancoposta e il ritiro della corrispondenza non consegnata per assenza del destinatario, attraverso uno sportello dedicato nela sede di Schiavi d’Abruzzo, che sarà eccezionalmente disponibile dal lunedì al venerdì dalle 8.20 alle 13.45 e il sabato dalle 8.20 alle 12.35: il lunedì, il mercoledì e il venerdì per la clientela abituale di Schiavi d’Abruzzo e il martedì, il giovedì e il sabato per quella di Castelguidone.

La sede resterà disponibile dal lunedì al sabato per le tutte le operazioni “non radicate” come ad esempio il pagamento dei bollettini postali, le ricariche Postepay e le spedizioni.