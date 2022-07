Chieti, definito il progetto per la Cittadella della Cultura nell'ex caserma

"Approvata in giunta la riprogrammazione e riqualificazione della Cittadella della Cultura". Lo annuncia il capogruppo di Forza Italia in consiglio regionale, Mauro Febbo, che ha seguito l'iter su delega del presidente Marco Marsilio.

Il progetto, nato dall'accordo di programma sottoscritto il 30 marzo 2015, prevedeva la realizzazione nella ex caserma Bucciante dell'Archivio di Stato, sede di facoltà indirizzo umanistico per università e trasferimento della biblioteca De Meis, con impegni risorse da parte dell'Università di 10 milioni di euro e della Regione per 4 milioni.

"Il nuovo magnifico rettore Caputi", spiega Febbo, "non riteneva di poter dare seguito all'impegno finanziario assunto in precedenza e riduceva a 5 milioni lo stanziamento. Nel frattempo c'è stata la modifica costituzionale (legge Delrio) del trasferimento delle competenze e funzioni amministrative esercitate dalle Provincie alla Regioni tra cui proprio quella alle biblioteche. Il momento di confronto, in alcuni momenti anche aspro, è stato sapientemente, costruttivamente ed energeticamente portato avanti da sua eccellenza il prefetto Armando Forgione, che è riuscito a chiedere ed ottenere il rispetto degli accordi da parte tutti gli attori. Le risorse mancanti di 5 milioni di euro sono state garantite dal commissario Legnini, tra l'altro uno dei promotori dell'accordo del 2015, con apposito provvedimento per interventi di consolidamento sismico. L'Università ha confermato i 5 milioni di euro per il trasferimento dei dottorati e laboratori di ricerca, foresteria e della facoltà di telematica, inoltre la Sovraintendenza prevede il trasferimento della Direzione regionale musei e la Regione Abruzzo rimodula il proprio intervento da 4 milioni a 6,5 milioni per il trasferimento della biblioteca De Meis, oggi in affitto al Teate Center. La Regione acquisisce in comodato gratuito l'immobile dando così la possibilità al Comune di Chieti di applicare l'esenzione Imu prevista dall'art. 1 comma 777 del D.Lgs 504/1992”.

La settimana prossima ci sarà la tanto attesa sottoscrizione della convenzione tra Demanio e Regione con la conseguente possibilità di dare seguito al bando per la realizzazione degli interventi, che deve rispettare la scadenza del 31.12.2022.

“Ho seguito personalmente, su delega e - voglio sottolineare - sostegno del presidente Marsilio, questa vicenda che ha tratti sembrava volgere al peggio. Devo dire che c'è stato massimo impegno da parte di tutti i rappresentanti istituzionali, politici e tecnici, per portare a conclusione un progetto che darà sicuramente impulso culturale ed economico alla città, ma che soprattutto la lancia in prospettiva di far emergere sempre più la sua vocazione culturale, di caratura regionale e nazionale, che deve diventare il faro conduttore delle amministrazioni cittadine", conclude il capogruppo Fi Mauro Febbo.