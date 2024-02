A Chieti il manifesto elettorale invita al voto per la Regione...ma si tratta del Piemonte [FOTO]

Un manifesto elettorale che invita al voto per le prossime elezioni regionale in Piemonte del 10 marzo. Tutto normale se il cartellone non si trovasse a Chieti.

Il 6x3 è spuntato qualche giorno fa su viale Maiella, la strada che porta nella zona di Madonna degli Angeli non distante dal Theate center.

Un invito a votare il candidato presidente Alberto Cirio da parte di "Noi Moderati" finito probabilmente a causa di un errore di stampa nel capoluogo teatino.