Arriva a Chieti il 12 luglio il Giro d'Italia Women: le misure per accogliere in sicurezza le atlete

La 6° tappa del Giro d'Italia Women 2024 San Benedetto del Tronto – Chieti arriverà in città nel primo pomeriggio del prossimo 12 luglio e verrà accolta da, oltre che da istituzioni e appassionati, anche da numerose iniziative. Sono quindi diversi i cambiamenti che interesseranno la città e che sono contenuti nell’ordinanza firmata dal sindaco Diego Ferrara: dalla sospensione del mercato del venerdì dalla Villa per la sola giornata del 12 luglio, alla rimozione dei dehor lungo Corso Marrucino dalle ore 12 alle ore 12 alle ore 16 al fine di consentire il passaggio in sicurezza della corsa.

“Invitiamo la città non solo a partecipare, ma a fare sentire la presenza e la partecipazione, vestendo di rosa il percorso – così il sindaco Diego Ferrara e l’assessore allo Sport Manuel Pantalone -. Il Comune non farà mancare la propria partecipazione agli organizzatori, che ringraziamo nella persona di Maurizio Formichetti con il quale stiamo lavorando anche per l’anno di Chieti Città europea dello sport 2025. Apriamo le braccia al giro femminile, in cui trovano spazio atlete importanti e di grande energia e invitiamo la città a fare sentire il proprio calore. Saremo all’arrivo del Giro Women a Piazza Vico, dove a cura del Soroptimist sarà consegnata all’atleta Gaia Realini una targa a conferma del suo impegno a favore delle donne, dei diritti e contro la violenza di genere. Il giorno prima testimonieremo la partecipazione dell’Amministrazione a questi temi anche al traguardo della Maielletta, con la consegna di un riconoscimento alla memoria di Alfonsina Strada e per uno sport paritario. Siamo sempre più certi che gli argomenti Sport e diritti siano ben assortiti e nati per camminare insieme, per portare avanti un impegno civico che resti e vada oltre le sfide e che trova sempre più l’adesione del mondo sportivo, cosa di cui siamo lieti”.

Il percorso del Giro d'Italia Woman toccherà via Tirino, viale Abruzzo, piazzale Marconi, via Colonnetta, via Madonna della Misericordia, piazza Mons. Venturi, via Madonna degli Angeli, via A. Herio, via S. Olivieri, via F. Salomone (dall'intersezione con via S. Olivieri all'intersezione con piazza Garibaldi), piazza Garibaldi (dall'intersezione con via S. Olivieri all'intersezione con via Arniense), via Arniense (dall'intersezione con via P.A. Valignani all'intersezione con via Toppi e corso Marrucino), corso Marrucino (dall'intersezione con piazza Valignani all'intersezione con via Arniense) e piazza Valignani.

Per tutte le indicazioni sulle chiusure, i divieti di sosta e le deviazioni è possibile consultare questo link.