Una chef virtuale approda in Abruzzo per riscoprirne le tradizioni culinarie: arriva zia Sofia

Frutto dell’intelligenza artificiale, in Abruzzo arriva zia Sofia, chef virtuale pronta a cimentarsi con antiche ricette, sapori e tradizioni culinarie delle nostre terre.

Il progetto zia Sofia, che non ha fini commerciali, è il risultato della creatività e dell'innovazione della startup CogitAI, fondata da Marian Adel ed Eugenio Azzinnari. L'obiettivo principale del tour di Zia Sofia è quello di esplorare e valorizzare le specialità culinarie locali, offrendo una prospettiva innovativa grazie all'uso dell'intelligenza artificiale. Da piatti tradizionali ad autentiche prelibatezze locali, Zia Sofia rielabora le ricette con creatività, creando un ponte tra la tradizione e la modernità.

Zia Sofia è ora in Abruzzo pronta a svelare le ricette di un tempo e proporre piatti tipici e altre curiosità gastronomiche. È possibile seguirla in tour attraverso l’hashtag #ziasofiaintour e il suo account Instagram ufficiale @ziasofiachef.

E chi volesse interagire direttamente e gratuitamente con zia Sofia, non dovrà fare altro che andare sul sito ziasofia.it per sfruttare la sua intelligenza artificiale per ricevere consigli personalizzati e suggerimenti culinari.