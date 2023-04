Vinitaly, ospite dello Spazio Abruzzo lo chef Miceli, ambasciatore della cucina abruzzese a Dubai

L’edizione del Vinitaly appena conclusa ha visto lo spazio Abruzzo protagonista in riferimento ad eccellenze presentate, eventi e testimonial in passerella.

Nell’ultima giornata, tra gli altri, è stato ospite lo chef internazionale pluripremiato Alessandro Miceli, al timone di Bella, il top italian restaurant situato sul rooftop del Grand Millennium Business Bay - Dubai.

“Oggi abbiamo avuto ulteriore conferma della qualità e varietà dei prodotti vitivinicoli abruzzesi e del cibo ad essi abbinato. In tal senso continuerò a rafforzare sempre di più con orgoglio l’impegno nel mio ruolo da ambasciatore di questa splendida terra a Dubai", ha spiegato Miceli incontrando il vicepresidente della Regione Abruzzo con delega all’Agricoltura, Emanuele Imprudente.

Miceli, di origini siciliane, che da 16 anni vive e lavora a Dubai, è stato nominato ambasciatore dei prodotti e della cucina abruzzese negli Emirati proprio dal vicepresidente Imprudente, durante la Prima Fiera Internazionale dei tartufi d’Abruzzo, che si è svolta all’Aquila nello scorso mese di dicembre.

In seguito alle interazioni in occasione della missione ad Expo Dubai, entrambe organizzate dall’Azienda regionale per le Attività produttive (Arap) Abruzzo, aveva commentato così il prestigioso riconoscimento: “Essendo italiano mi sento anche abruzzese in quanto figlio del Mediterraneo e come cuoco e professionista sento sulle spalle una responsabilità, quella di aiutare il nostro meraviglioso Paese, promuovendo attraverso la cucina, le nostre materie prime uniche ed inimitabili”.