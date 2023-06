La Cgil Abruzzo e Molise sostiene l'Abruzzo pride e organizza un incontro per parlare di nuovi fascismi

La Cgil Abruzzo Molise aderisce e sostiene la settimana dell'Abruzzo Pride, di cui si svolgerà la quarta edizione, a Chieti, sabato 24 giugno. La manifestazione ha anche il patrocinio del Comune di Chieti.

In una nota, la segretaria di Cgil Abruzzo e Molise, Alessandra Tersigni, dice: "La Cgil si ritrova e riconosce come propri i diritti di libertà, eguaglianza di genere, autodeterminazione, di tolleranza e convivenza civile che sono alla base della manifestazione e intende sostenere le battaglie della comunità lesbica, gay, bisessuale, transgender, queer, intersessuale e asessuale".

"Nel clima di intolleranza che si è generato nel nostro Paese - incalza - è indispensabile mobilitarsi, riflettere e approfondire per difendere i diritti esistenti e per conquistarne di nuovi. Per questo, all'interno del ricco programma di eventi della Pride Week verrà ospitato il responsabile dell’ufficio Nuovi diritti della Cgil nazionale, Sandro Gallittu, per un dibattito dal titolo 'R-esistenze', incentrato sui Nuovi Fascismi. Il talk si terrà domenica 18 giugno, alle ore 10, alla Majelletta, in una cornice paesaggistica unica e colorata".

"Sarà un momento di scambio - prosegue Tersigni - per ragionare non solo del clima di odio e di intolleranza che si respira nel nostro Paese nei confronti di ogni forma di differenza, ma anche di linee di intervento sia nel mondo del lavoro, attraverso la contrattazione e la tutela individuale, che nella società, riaffermando con forza le rivendicazioni che vanno nel senso dell’inclusione e dell’accoglienza per tutte e tutti a prescindere dalle caratteristiche personali. Dovunque esisteranno discriminazioni e diseguaglianze la CGIL si adopererà per allargare le tutele e ampliare i diritti dei lavoratori e i diritti civili".