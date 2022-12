Cento anni dall'istituzione di parchi e viali della Rimembranza con il volume “La grande guerra e il ricordo" [FOTO]

A 100 anni dall’istituzione dei parchi e viali della Rimembranza in Italia, che ricorre il 27 e 28 dicembre, è stato pubblicato il volume “La grande guerra e il ricordo. Parchi e viali della Rimembranza”. L’autore è l’ingegnere e archivista abruzzese Matteo Nanni che ha ricostruito la genesi e lo sviluppo dei parchi e viali della Rimembranza in Italia. Dalle carte trascritte, esce fuori il ritratto di una società profondamente scossa dai lutti della Prima Guerra Mondiale – che causò la perdita di 680.000 giovani, caduti in battaglia o morti per malattia - e per questo costretta ad elaborare un lutto enorme che aveva colpito quasi ogni famiglia. Il volume, prendendo come filo conduttore il ricordo dei caduti, analizza il contesto storico italiano dai primi anni del Novecento alla caduta del fascismo, in cui le piazze d’Italia vengono trasformate in uno scenario dove milioni di persone celebrano le feste della nazione, gli anniversari del regime e la glorificazione degli eroi. Per iniziativa di Dario Lupi, sottosegretario alla Pubblica Istruzione del primo governo Mussolini, vennero istituiti in Italia i parchi e i viali della Rimembranza, luoghi del ricordo carichi di spiritualità. Era la fine del 1922.

Nel volume Nanni analizza e descrive 17 dei 52 parchi presenti in Abruzzo, riprendendo una ricerca già avviata dalla Soprintendenza dell’Abruzzo dal 2012. Esempi di parchi e viali della Rimembranza abruzzesi che hanno conservato un’originale connotazione sono i parchi della Rimembranza di Roio Poggio (L’Aquila), Giulianova e San Giovanni Lipioni (che hanno anche le targhette orinali), i viali della Rimembranza di Lanciano e Vasto che sono un tutt’uno con il contesto urbano, i parchi di Fara Filiorum Petri, Penne, Orsogna e Torricella Peligna, armoniosamente integrati con il paesaggio circostante.

“A distanza di 100 anni dalla direttiva Lupi sui parchi e viali della Rimembranza e alla luce della complessa situazione politica e militare che si è venuta a creare in Ucraina, sembra doveroso richiamare l’attenzione collettiva sull’orrore della guerra e sul valore della pace e tributare – sottolinea l’autore - in un’epoca in cui molti valori tradizionali sono scomparsi, un doveroso atto di riconoscenza alla memoria di quei martiri, per lo più giovani contadini, che sui campi di battaglia della Grande guerra immolarono la loro vita”.

foto allegate: Matteo Nanni