Il ricercatore Lorentini sulle tracce dell'Internatitis, il racconto della vita quotidiana nei campi di internamento fascisti

Il dottorando Giuseppe Lorentini, dell'università degli studi del Molise, storico e curatore del Centro di documentazione on line del campo di concentramento fascista di Casoli (1940-1943) www.campocasoli.org, si è recentemente lanciato in un viaggio di ricerca nel cuore dell'Europa, alla scoperta delle tracce dell'"Internatitis", un viaggio che l'ha portato dalla Slovenia all'Italia.

La sua missione era quella di raccogliere materiale per il suo progetto di ricerca di dottorato intitolato "Vita quotidiana nei campi fascisti. Il caso dell’Internatitis di Fortunat Mikuletic come paradigma dell’esperienza di internamento (1940-1944)", super visore scientifico prof. Giovanni Cerchia.

"Internatitis" è un'opera letteraria di grande importanza storica e culturale, scritta dall'avvocato triestino sloveno Fortunat Mikuletic. L'opera è un testimonianza dettagliata e un vivido racconto della vita quotidiana nei campi di internamento, così come delle sofferenze fisiche e psicologiche patite dagli internati. Le pagine di "Internatitis" contengono non solo la testimonianza personale di Mikuletic, ma rappresentano anche un importante documento storico che fornisce una preziosa panoramica sulle condizioni di vita nei campi di internamento fascisti. La narrazione è arricchita da una profonda analisi psicologica dei compagni di internamento dell'autore e dei loro aguzzini, nonché da una riflessione sulla natura della violenza e della deumanizzazione perpetrata nei campi.

Nel 1974, "Internatitis" è stato pubblicato per la prima volta come libro, ma originariamente era apparso come feuilleton sul quotidiano triestino in lingua slovena “Primorski dnevnik” tra il 10 agosto e il 18 ottobre del 1958. Oggi, l'opera sta riacquistando attenzione grazie al lavoro di ricerca del dottorando Giuseppe Lorentini, che sta lavorando all'edizione italiana del libro con la traduzione di Ravel Kodric.

Un elemento distintivo di "Internatitis" è la presenza di immagini create dall'artista sloveno Ljubo Ravnikar, che fu internato assieme a Mikuletic. Queste immagini, di grande impatto emotivo, aggiungono un livello ulteriore di profondità e intensità alla testimonianza di Mikuletic.

Il suo viaggio ha avuto inizio a Lubiana, la capitale slovena, dove ha visitato il museo di Storia contemporanea della Slovenia. Qui, ha avuto l'opportunità unica di esaminare le opere originali del pittore sloveno Ljubo Ravnikar, che ha documentato con emozionanti disegni e acquerelli la sua esperienza nei campi di internamento fascisti di Corropoli (Teramo) e Casoli durante la Seconda Guerra Mondiale.

"Il vedere i luoghi del mio paese, Casoli, rappresentati nelle opere di Ravnikar è stato un momento di profonda emozione" ha dichiarato Lorentini, aggiungendo il suo ringraziamento al museo per la calorosa accoglienza e la disponibilità, in modo particolare alla curatrice Tina Fortic.

Il suo viaggio si è poi spostato a Trieste, dove ha avuto l'opportunità di incontrare lo storico Stefan Cok della Sezione di Storia ed Etnografia presso la Biblioteca Nazionale Slovena e degli Studi di Trieste. Questo incontro gli ha permesso di raccogliere documenti fondamentali per la sua ricerca.

Lorentini ha poi avuto l'onore di incontrare il direttore del "Primorski Dnevnik", Igor Devetak. Il giornale triestino in lingua slovena ha mostrato grande interesse nel lavoro di ricerca di Lorentini, dedicato a riportare alla luce le storie degli ex internati sloveni nei campi fascisti.

Il lavoro di Lorentini non solo offre un contributo prezioso alla ricerca storica, ma aiuta anche a preservare la memoria di un periodo oscuro e doloroso della nostra storia, assicurandosi che non venga mai dimenticato.

Nel corso del suo viaggio, Lorentini è riuscito a tessere un ricco e variegato mosaico di testimonianze, documenti e opere d'arte, che saranno un contributo inestimabile per la sua ricerca di dottorato e per il Centro di documentazione online del campo di concentramento fascista di Casoli, un progetto che egli stesso coordina.