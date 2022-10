Case di riposo a Chieti e provincia: c'è l'impegno di Regione Abruzzo e Asl

Seicentomila euro dalla Asl Lanciano Vasto Chieti per il futuro degli istituti riuniti: è il contributo definito nel corso dell'ultima riunione per aiutare a risolvere la difficile situazione in cui si trovano le case di riposo della città e della provincia.

Dalla Regione Abruzzo si è avuto l’impegno a liberare risorse del bilancio regionale.

Anche il sindaco di Chieti Diego Ferrara, che nei giorni scorsi ha preso parte alla riunione da remoto con gli assessori regionali Quaresimale e Verì, è intervenuto sulla questione

“Ho avuto modo di ribadire la centralità dell’Asp, Azienda Pubblica di Servizi, nell’azione sociale oltre che sanitaria – così il sindaco Diego Ferrara – nella speranza che possano dirimersi i problemi che stanno mettendo in seria difficoltà questi organismi sia dal punto di vista gestionale, sia su posti letto e organici. L’importante posta debitoria maturata negli anni da Regione e Asl verso tali organismi si ripercuote sempre di più sul personale, nonché sulla qualità ed estensione del servizio. Una situazione che non può restare inaffrontata dalla Regione e dalla Asl, che sono gli interlocutori di riferimento e a cui ci siamo appellati affinché ci siano iniziative risolutive di questo difficile quadro".

Parliamo di un piccolo patrimonio composto da una 90ina di dipendenti ripartiti fra le diverse strutture, il centro San Giovanni e il San Raffaele a Chieti, Sant’Onofrio a Vasto al momento chiusa e 3 asili in convenzione a Bomba, Castelfrentano e Bucchianico esternalizzati. "Dalla Regione - riferisce ancora Ferrara - si è avuto l’impegno a liberare risorse del bilancio regionale allo scopo, in modo che possano essere destinate a lavori strutturali che consentirebbero di adeguare le strutture e aumentare i ricoverati, ad oggi sono 114 i posti letto con una potenzialità di 138 accreditati. Questo allargamento consentirebbe benefici positivi anche per la gestione”.