Casa di comunità nella ex pretura, accordo tra la Asl e il Comune di Casalbordino

Il Comune di Casalbordino ha sottoscritto con la Asl l'atto di vendita della sede della ex pretura, dove sorgerà la casa di comunità, con i servizi sanitari a disposizione di tutto il territorio.

A dare l'annuncio, accompagnato da una foto con il direttore generale Asl Thomas Schael, è il sindaco Filippo Marinucci.

“Dopo mesi di interlocuzioni, di incontri e sopralluoghi iniziati dal primo mandato amministrativo, abbiamo segnato una tappa storica per la nostra città”, commenta il primo cittadino, “un risultato di squadra di questa maggioranza e della struttura comunale, che hanno lavorato e seguito passo dopo passo l'iter. Un ringraziamento al presidente della Regione Abruzzo ed al direttore generale Schael per aver condiviso e creduto in questa progettualità”.

Quella di Casalbordino è una delle quindici case di comunità che nasceranno sul territorio provinciale, nuove strutture sociosanitarie che entreranno a far parte del Servizio sanitario nazionale, all’interno delle quali ci saranno équipe multiprofessionali composte da medici di medicina generale, pediatri di libera scelta, specialisti ambulatoriali, infermieri e psicologi.

Nel caso di Casalbordino si tratta di un investimento di circa 1.910.000 euro grazie ai fondi del Pnrr (Piano nazionale di ripresa e resilienza), il cui progetto sarà presentato a breve nell'aula consiliare.