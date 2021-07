Carabinieri: a Chieti e Atessa corone d'alloro per ricordare il brigadiere Chiaffredo Bergia

In occasione della ricorrenza del 150° anniversario della concessione della 3^ Medaglia al valore militare al brigadiere Chiaffredo Bergia, questa mattina sono state depositate due corone di alloro nelle località maggiormente legate alla sua memoria: Chieti e Atessa.

Nel capoluogo i carabinieri, all’interno del comando provinciale gli hanno reso omaggio dove è ubicata la lapide commemorativa a lui dedicata, ad Atessa la deposizione è avvenuta nella sede della sezione A.N.C. (Associazione Nazionale Carabinieri) a lui intitolata.

Nato a Paesana (Cn) il 1° gennaio 1840, Chiaffredo Bergia è stato un brigadiere dell'Arma dei carabinieri pluridecorato che contribuì a combattere il brigantaggio nella provincia dell'Aquila. Arruolatosi nel dicembre del 1860, durante il suo servizio in Abruzzo (nelle stazioni di Scanno, Campotosto, San Buono) fu importante protagonista della lotta al brigantaggio. Per le sue attività fu pluridecorato e fu promosso varie volte sino a raggiungere il grado di capitano. Al nome di Chiaffredo Bergia furono intitolate numerose caserme dell'Arma dei Carabinieri tra cui quelle di Chieti, Bari, Torino. Morì per una polmonite il 2 febbraio 1892 a 52 anni.