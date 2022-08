Cambio al vertice di Cantina Tollo: Luciano Gagliardi è il nuovo presidente

Luciano Gagliardi è il nuovo presidente di Cantina Tollo. Gagliardi, 66 anni,è un imprenditore agricolo a titolo principale e gestisce un’azienda di 5 ettari, situata proprio nel comune di Tollo, con vigneti di alcune delle varietà più tipiche e rappresentative del territorio, come Cococciola, Passerina e Montepulciano d’Abruzzo.

Nipote di uno dei soci fondatori, è in consiglio di amministrazione della cooperativa dal 1994 e dal 2016 ricopriva il ruolo di vicepresidente. Gagliardi è stato eletto all’unanimità dal CdA della Cantina riunito il 24 agosto per dare seguito alle dimissioni presentate da Tonino Verna, alla guida dell’azienda dal 2005.

“A nome di tutto il consiglio di amministrazione desidero ringraziare con sincera gratitudine il dottor Verna – dichiara il nuovo eletto – per il servizio svolto in questo lungo tempo alla guida della nostra cooperativa. In questi anni Cantina Tollo si è consolidata dal punto di vista manageriale assumendo la fisionomia di un gruppo, diversificando la propria produzione ed sviluppando la capacità di produrre vini di eccellenza. Grande attenzione è stata posta nell’internazionalizzazione dei mercati che solo lo scorso anno sono cresciuti di oltre il 26%”.

Oggi Cantina Tollo è infatti una delle più importanti e affermate realtà nel settore vitivinicolo italiano e protagonista assoluta in Abruzzo. Conta circa 700 soci per 2700 ettari coltivati che garantiscono una produzione annua di circa 13 milioni di bottiglie e un fatturato, nell’ultimo bilancio consolidato, di 41,9 milioni di euro.