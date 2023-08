Aperto il cantiere dell'ultimo miglio a Ortona, Menna: "Obiettivo strategico per la mobilità a servizio del porto"

Si è tenuta questa mattina la cerimonia di apertura del cantiere dell'ultimo miglio stradale di collegamento tra il casello A14 di Ortona, la strada statale 16 Adriatica e il porto.

L'intervento consiste nella realizzazione di due rotonde collegate da una bretella di tipo extraurbano di 1.879 metri, con carreggiata di 10,50 metri di larghezza con limiti di velocità tra i 60 e i 100km/h.

"Oggi celebriamo l’apertura del cantiere che andrà a realizzare l’ultimo miglio e quindi a completare il progetto di collegamento tra casello A14, Ss16 Adriatica e porto di Ortona avviato nel 2007 dalla Provincia di Chieti – ha detto il presidente Francesco Menna, intervenuto alla cerimonia - Va a conclusione un'opera di fondamentale importanza rimasta ferma per diversi anni, per cui sono stati investiti oltre 10 milioni di euro e che vede la luce grazie alla determinazione degli uffici della Provincia di Chieti, della nostra amministrazione ed in particolare del consigliere provinciale Angelo Radica, del sindaco di Ortona Leo Castiglione e del commissario Zes Abruzzo Mauro Miccio. Insieme abbiamo finalmente dato l'impulso decisivo per mettere in cantiere il completamento dei lavori con 1.200.000 euro di fondi regionali assegnati alla Provincia di Chieti e ulteriori risorse statali per 2.400.000 euro gestite dalla Zes”.

“La nuova bretella di collegamento tra casello A14 e Ss16 rappresenta un obiettivo strategico per il sistema della mobilità a servizio del porto regionale di Ortona – sottolinea Menna - la cui importanza è definita da 1,2 milioni di tonnellate di merci scambiate nel 2022 e dalle imprese di livello internazionale che qui operano. Questa è un'opera di interesse comune per gli enti coinvolti che hanno indossato la maglia della nazionale per lavorare uniti nel raggiungere questo obiettivo straordinariamente importante per i cittadini e le imprese non solo del territorio della Provincia di Chieti, ma dell’intera regione Abruzzo".