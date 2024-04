Cammino di Margherita in Abruzzo: molto più che un’escursione di trekking

Il cammino di Margherita è stato finalmente presentato e sono state svelate le peculiarità di questo che non è solamente un trekking escursionistico.

Il 7 aprile è uscito il sito ufficiale del cammino di Margherita: www.ilcamminodimargherita.com. Di sicuro è un percorso, un aspetto che già si conosceva grazie al tracciamento in ottica blog fatto a settembre in 22 comuni abruzzesi, caratterizzato da tappe brevi, fruibili in maniera semplice da chiunque, e che lasciano al camminatore il pomeriggio libero. Quel che non si sapeva invece è che in ogni tappa del cammino ci sarà la possibilità di vivere delle esperienze turistiche fatte apposta per i viaggiatori, che saranno accolti dal referente di zona e invitati a scoprire paesi, tradizioni, racconti.

Il pomeriggio, quindi, il camminatore potrà prendere parte a degustazioni, visite guidate, attività esperienziali di varia natura. Attualmente sul sito sono presenti tour della rocca di Calascio, del paese dei pastori Castel Del Monte, della nobiliare Catignano e altri se ne aggiungeranno.

Oltre ai tour, ci sono anche le botteghe margheritiane, ossia luoghi sparsi in tutti i paesi dove sarà possibile acquistare prodotti tipici, artigianato, gioielleria, abbigliamento, libri e altro. Una gradevole novità che vivacizzerà sicuramente l’economia dei territori toccati dal cammino grazie alle scontistiche offerte ai possessori di tessere Margherita e Carlo V.

In ogni comune ci sarà un’area tenda autorizzata, un luogo messo a disposizione dei viaggiatori ove sarà possibile piantare la tenda in assoluta tranquillità, posto nelle vicinanze di un punto d’acqua e protetto da sguardi indiscreti.

Il 9 giugno ci sarà l’inaugurazione del primo blocco del cammino di Margherita.