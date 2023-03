Cambio ai vertici della direzione sanitaria Asl, a Muraglia la solidarietà del sindaco di Chieti Ferrara

"Da sindaco e da presidente dei sindaci della Asl di Chieti non posso che accogliere la notizia della possibile mancata riconferma dell’attuale direttore sanitario della Asl 2 Lanciano, Vasto, Chieti come un’eventualità spiacevole e dannosa per il nostro territorio”, così il primo cittadino di Chieti e presidente del Comitato ristretto dei sindaci Asl, Diego Ferrara commenta il possibile cambiamento ai vertici della direzione sanitaria.

“Le competenze - incalza - non possono essere sempre secondarie alla politica, in questo caso quelle del dottor Muraglia arrivano da lontano e sono state certamente a servizio della comunità. Da medico, prima che da sindaco, ritengo impensabile costruire una sanità migliore senza adunare le forze capaci di centrare l’obiettivo e di rappresentare tutte le istanze in gioco, quelle mediche e di settore in primis. La consolidata esperienza amministrativa di Muraglia dovrebbe essere considerata una garanzia, oltre che un valore aggiunto, non qualcosa che vale la pena perdere per ottiche che con la sanità e la medicina non hanno nulla a che fare. Mi unisco alla solidarietà espressa dal presidente della Provincia Francesco Menna con la speranza che chi decide si convinca a dare alla comunità ciò che serve a crescere e, in questo caso, a vedere garantito il suo diritto alla salute e alla cura”.