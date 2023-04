Aspettando il Giro d'Italia San Salvo si anima con gli eventi: il calendario completo

Fitto programma di eventi, a San Salvo, prima dell'arrivo della seconda tappa del Giro d'Italia Teramo-San Salvo, in programma domenica 7 maggio.

Il calendario è stato presentato dal sindaco Emanuela De Nicolis, con l’assessore al Turismo e ai Grandi Eventi Elisa Marinelli e le associazioni che hanno contribuito alla realizzazione del calendario delle manifestazioni hanno illustrato gli appuntamenti in attesa dell’arrivo della corsa in rosa.

“Quest’anno l’Abruzzo ospiterà la grande partenza del 106esimo Giro d’Italia. Un grande evento di sport che coinvolgerà non solo per gli amanti delle due ruote e gli sportivi. E’ una manifestazione che genera movimento turistico – ha dichiarato il sindaco De Nicolis – e per questo ringrazio il presidente della Regione Marsilio per l’opportunità che vedrà la Città San Salvo, sede d’arrivo della seconda tappa domenica 7 maggio, proiettata a livello internazionale con i collegamenti televisi”.

“Ci prepariamo con questo calendario anche alla prossima e grande stagione turistica – ha aggiunto – e lo facciamo con tutta la città. Ancora una volta il ringraziamento alle associazioni del territorio del terzo settore e a quelle sportive sempre presenti a d ogni nostra chiamata. Sono questi i momenti forti per fare sinergia, per fare gioco di squadra per promuovere la nostra città, la sua storia e le sue peculiarità. Questa è anche l’occasione per invitare i miei concittadini a partecipare alle manifestazioni che precederanno il 7 maggio”.

L’assessore Marinelli ha illustrato nel dettaglio le manifestazioni intitolato “Aspettando il Giro d’Italia”. “Un calendario risultato del lavoro di concertazione – ha spiegato l’assessore al Turismo e ai Grandi Eventi – che coniuga sia gli eventi sportivi e sia eventi turistici perché il Giro d’Italia oltre a essere un appuntamento di grande sport e anche e in special modo un’occasione di rilevanza turistica”.