Il forte caldo non dà tregua, nel Chietino è allerta alta per il rischio incendi

Le temperature elevate in Abruzzo fanno scattare l'allarme del Centro funzionale della Protezione civile d'Abruzzo che ha diramato il bollettino di suscettività all'innesco, ovvero la possibilità che possa verificarsi un rogo distruttivo, degli incendi boschivi per il 27 e 28 agosto.

Per la provincia di Chieti l'allerta è alta in entrambi i giorni. Per quanto riguarda le altre province abruzzesi, domenica 27 agosto è allerta bassa in provincia di Teramo e media a L'Aquila e Pescara.

Lunedì 28 agosto è alta anche a Pescara e L'Aquila. Allerta media a Teramo.