In prefettura la cabina di regia per il monitoraggio degli interventi finanziati dal Pnrr: ecco chi ne fa parte

Si costituirà nella prefettura di Chieti la cabina di regia per il monitoraggio degli interventi finanziati dal Piano nazionale di ripresa e resilienza.

Questa mattina, a Roma si è tenuta una riunione a cui hanno partecipato la presidente del Consiglio dei Ministri, Giorgia Meloni, unitamente al ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi, e al Ministro per gli Affari europei, per le politiche di coesione e per il Pnrr, Raffaele Fitto e, collegato in videoconferenza, il prefetto di Chieti Mario Della Cioppa.

Nel corso dell’incontro, sono state illustrate le finalità di istituzione delle cabine di regia per l’efficace monitoraggio, su base territoriale, degli interventi del Pnrr, i cui compiti saranno meglio specificati nelle Linee guida per la predisposizione del piano di azione, in corso di pubblicazione.

Nella prefettura di Chieti, alla presenza del prefetto Mario Della Cioppa e dei componenti del gruppo di lavoro della provincia, si è dato quindi atto della costituzione della cabina di regia, che si riunirà con cadenza periodica alla presenza dei rappresentati della Regione Abruzzo, dell’Amministrazione Provinciale, del Comune di Chieti, dell’Anci Abruzzo, della ragioneria territoriale dello Stato di Chieti e dei delegati dei Comuni e delle amministrazioni titolari dei programmi e degli interventi previsti dal Pnrr da attuare in ambito provinciale.