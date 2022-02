Borse di studio, ennesimo rinvio dell'erogazione: la rabbia degli universitari

Esplode la rabbia degli universitari di frotne all'ennesimo rinvio dell’erogazione delle borse di studio 20/21 da parte degli organi regionali.

A pochi giorni dall'ultima segnalazione nei confronti della gestione dei fondi per le borse di studio del precedente anno accademico, i rappresentanti dell'associazione studentesca della d'Annunzio "360 gradi" si fanno portavoce del disagio dei 363 studenti che da oltre 10 mesi aspettano.

"Ciò che si evince dall'ultima comunicazione regionale - riferiscono - è che i fondi destinati ai beneficiari della borsa di studio 20/21 sono stati connotati come spese di investimento, il che ne ha comportato la mancata allocazione in bilancio e di conseguenza l'impossibilità di trasferimento delle risorse alle Adsu e, di rimando, agli studenti. Questi fondi sono stati inseriti sotto la voce errata accidentalmente o volutamente, spacciandolo per errore?" si chiedono.

L'associazione 360 Gradi ritiene "vergognoso e assurdo che, dopo le dichiarazioni di risoluzione delle problematiche riportate dagli studenti beneficiari, venga fuori questa situazione solo ora, nonostante gli uffici regionali preposti ne fossero già a conoscenza. Errori del genere non sono accettabili quando in gioco ci sono le vite universitarie degli studenti. Il diritto allo studio è mai stata una priorità della Regione Abruzzo?".

Sulle borse di studio è intervenuta duramente la consigliera regionale del M5S, Barbara Stella, che a fronte del mancato accredito da parte del Dipartimento Risorse, definisce la situazione "a dir poco vergognosa: è da oltre un anno che gli studenti non vedono riconosciuto un loro diritto e da parte della regione continuiamo ad assistere ai soliti inaccettabili ritardi. Stuazioni simili - aggiunge - non devono più verificarsi poiché il diritto allo studio è un tema che dovrebbe essere in cima alla lista delle priorità di questo governo regionale ma a quanto pare così non è. Tutto ciò è gravissimo ed ancora una volta dimostra la superficialità che il governo di centrodestra a trazione Lega - Fratelli d’Italia - Forza Italia ha nei confronti dei nostri studenti che non sono più disposti a tollerare un simile trattamento”.