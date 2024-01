Dal Rotary club una borsa di studio per giovani archeologi nel nome di Cianfarani

Una borsa di studio del valore di 1.000 euro, dedicata a giovani archeologi che abbiano scritto una tesi di laurea dedicata a una tematica di archeologia o antropologia abruzzese, con preferenza per l'area del Chietino.

È l'iniziativa del Rotary club Chieti, che mette a bando una borsa annuale, istituita in memoria di Valerio Cianfarani, archeologo di fama internazionale e fondatore del museo archeologico d'Abruzzo, appassionato studioso e valente ricercatore su tematiche relative al territorio abruzzese e per tanti anni Soprintendente ai beni archeologici della Regione Abruzzo. Cianfarani, scomparso nel 1977, a 65 anni, è stato tra i fondatori del Rotary Club di Chieti e Past President.

Obiettivo della borsa di studio è promuovere gli studi e le ricerche sul territorio abruzzese e, al tempo stesso, la formazione di giovani archeologi. Si può partecipare con una tesi di laurea triennale, specialistica o magistrale, del vecchio ordinamento, o di specializzazione.

Al momento della scadenza del bando, fissato per il 30 aprile prossimo, i candidati devono essere già in possesso del titolo di laurea. La domanda di ammissione deve essere inviata alla segreteria del museo universitario, in piazza Trento e Trieste, indicando sulla busta l'indicazione "Premio Rotary Cianfarani". La referente è Antonietta Di Fabrizio, per informazioni si possono contattare i numeri 0871 3553502 o 0871 3553514.

Alla domanda bisogna allegare certificato di laurea con elenco esami e relative votazioni, copia cartacea della tesi di laurea, curriculum vitae et studiorium, contenente indirizzo, numero di telefono e indirizzo e-mail.

La borsa di studio verrà conferita da una commissione composta da 5 studiosi competenti di diversi indirizzi scientifici pertinenti alla materia, tra cui un rappresentante della Soprintendenza archeologia belle arti e paesaggio per le province di Chieti e Pescara e da almeno un rappresentante del Rotary Club di Chieti, eventualmente due. La commissione si riserva la possibilità di convocare i candidati per un colloquio, qualora lo ritenga opportuno.

Le eventuali decisioni della commissione verranno comunicate al vincitore e/o vincitori entro il 31 maggio 2024.

L'ammontare complessivo della borsa di studio, pari a mille euro, verrà corrisposto al vincitore e/o vincitori durante la cerimonia ufficiale, nel corso della quale il vincitore e/o i vincitori saranno invitati a presentare brevemente il proprio lavoro.