Crecchio in corsa al Borgo dei borghi: la finale questa sera su Raitre

È Crecchio a rappresentare l'Abruzzo nella sfida finale fra i borghi più belli d’Italia che andrà in onda questa sera, domenica 31 marzo, in diretta su Raitre. La serata speciale di “Kilimangiaro” dedicata a “Il borgo dei borghi”, si svelerà infatti la classifica finale e proclamerà il borgo vincitore di questa edizione 2023/2024.

Anche quest’anno ad aspirare al titolo di "Borgo dei borghi" sono venti località, una per ciascuna regione italiana, selezionati per la loro bellezza, la loro architettura e per la qualità della vita.

Guarda il video di presentazione di Crecchio su Raiplay

In gara ci sono i seguenti borghi: Arbatax (Sardegna), Badolato (Calabria), Caldes (Trentino Alto Adige), Castelvetro di Modena (Emilia-Romagna), Celle Ligure (Liguria), Crecchio (Abruzzo), Fontainemore (Valle d’Aosta), Genga (Marche), Grazie (Lombardia), Guarene (Piemonte), Isola del Liri (Lazio), Leporano (Puglia), Maratea (Basilicata), Montesano sulla Marcellana (Campania), Muggia (Friuli-Venezia Giulia), Naro (Sicilia), Peccioli (Toscana), Petacciato (Molise), Stroncone (Umbria), Torreglia (Veneto).

Al timone della gara, Camila Raznovich affiancata da una giuria di esperti formata dalla chef Isabella Potì, dalla campionessa olimpica Manuela di Centa e dal matematico, logico e saggista Piergiorgio Odifreddi.

L'annuncio del vincitore avverrà in una piazza del borgo stesso, dove i residenti, radunati con una scusa, assisteranno all'emozionante proclamazione. L'appuntamento è alle 20.55 su Raitre