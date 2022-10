Bollettino coronavirus in Abruzzo: 892 positivi e nuovi ricoveri in terapia intensiva

Sono 892 i nuovi positivi al coronavirus registrati oggi in Abruzzo, dove nelle ultime ore sono stati eseguiti 1252 tamponi molecolari e 4515 test antigenici.

Nessun deceduto, mentre i guariti sono 461 in più rispetto a ieri,

Sono 17966 invece gli attualmente positivi (+430) di cui 168 ricoverati in area medica (-2) e 6 in terapia intensiva dove, rispetto a ieri, ci sono stati 3 nuovi ingressi. I nuovi positivi, infine, sono residenti nelle province dell'Aquila (191), Chieti (255), Pescara (211), Teramo (206), fuori regione (7), in accertamento (20).