Anche il Cai supporta i blogger ortonesi in viaggio lungo 7mila km sul sentiero Italia

Anche il Club Alpino Italiano supporterà e patrocinerà l’impresa della neo costituita associazione sportiva dilettantistica SearchGo lungo i 7 mila chilometri del Sentiero Italia Cai. La massima espressione della montagna in territorio nazionale ha deliberato l’interesse per il “Progetto Sentiero Italia Cai – 7.000 km da vivere” e ha dato pieno appoggio all’iniziativa dei blogger ortonesi Francesco Bernabeo e Michela D'Annibale.

“Per noi è un onore essere patrocinati da un ente importante e autorevole come il Cai - commenta il presidente dell’Asd SearchGo Francesco Bernabeo e socio Cai della sezione di Ortona a Mare - Ci fa piacere sapere di essere supportati da un'associazione nata da più di 150 anni e che ha fatto della sua mission la conoscenza e lo studio delle montagne”.

Il Sentiero Italia Cai è un percorso escursionistico di circa 7.000 km che attraversa tutte le regioni Italiane, isole comprese. Il cammino partirà da Santa Teresa di Gallura (Sassari), in Sardegna, a fine febbraio, per arrivare fino a Muggia (Trieste), in Friuli Venezia Giulia.

“La priorità di questa impresa sarà quella di documentare, attraverso il nostro blog, le bellezze e il patrimonio montano, culturale ed enogastronomico che abbiamo qui in Italia - precisa Michela D’Annibale, vicepresidente dell’Asd SearchGo e anche lei socio Cai della sezione di Ortona a Mare - vivere la vita per noi è indispensabile. E abbiamo deciso di viverla a modo nostro, nel nostro habitat naturale: la natura”.

A patrocinare l’impresa ci saranno anche enti importanti quali la Commissione Europea, il ministero della Transizione Ecologica, Regione Abruzzo, Sardegna, Sicilia, Calabria, Basilicata, Molise, Marche, Toscana e Veneto oltre a tante altre associazioni ed enti Parco che hanno creduto nel progetto.

“Un ringraziamento particolare va a Francesco Sulpizio, presidente della Regione Abruzzo del Cai - conclude Francesco- Ha voluto fortemente questa collaborazione e ci ha aiutato nella realizzazione del nostro sogno: percorrere il sentiero più lungo del mondo a piedi” e a Vincenzo Fedecostante di Chieti, primo follower di SearchGo e fotografo ufficiale del blog che ha sempre sostenuto e aiutato la coppia nella realizzazione di foto, video e riprese.