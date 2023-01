'Black out - Vite sospese' : l'ideatore della nuova serie in onda su Raiuno è di Villamagna

Tre abruzzesi nella produzione della serie 'Black out - Vite sospese', con Alessandro Preziosi, che da lunedì 23 gennaio andrà in onda su Raiuno. Si tratta dell'ideatore ed head writer Valerio D'Annunzio di Villamagna,de lo scrittore pescarese Peppe Millanta e del produttore creativo. Gladis Di Pietro di Giulianova.

D'Annunzio scrive per il teatro, il cinema e la televisione e ha curato la sceneggiatura di molte fiction di successo come Don Matteo, Che Dio ci aiuti, La ragazza americana, Il Restauratore, L’Allieva: è anche sceneggiatore di Black Out insieme allo scrittore Peppe Millanta, fondatore della Scuola Macondo. Gladis Di Pietro, è invece story editor e produttore creativo per la casa di produzione Eliseo Multimedia di cui è produttore Luca Barbareschi.

Black out è un mistery-drama diretto da Riccardo Donna (girato in grande formato 6 K utilizzando importanti VFX e grandi effetti digitali) che vede protagonista Alessandro Preziosi affiancato dall’attrice tedesca Rike Schmid, Marco Rossetti, Aurora Ruffino, Caterina Shulha, Maria Roveran l’attore francese Mickaël Lumière e, tra gli altri, i giovani Federico Russo, Riccardo Maria Manera e Juju Di Domenico.

Il racconto è ambientato in alta quota: i protagonisti sono i clienti di un lussuoso albergo nel piccolo ed esclusivo polo sciistico nella Valle del Vanoi, in Trentino. Qui trascorrono le feste di Natale in compagnia dei propri cari. Ma la terra trema e il distacco di un’imponente slavina isola la Valle e impedisce i soccorsi possibili dall’unico passo che la collega con il resto del mondo. Il paese è isolato e in quella che avrebbe dovuto essere una piacevole vacanza, restano intrappolati personaggi con segreti da nascondere, identità celate e ambigui professionisti pronti a tutto. Tra di loro c’è anche un assassino.