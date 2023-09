In migliaia alla Notte Gialla allo Scalo, De Cesare: "Eventi volano dell'economia in un momento difficile" [FOTO]

Positivo il bilancio degli Eventi Scalini che con la Notte Gialla hanno richiamato, ieri sera, migliaia di persone a Chieti Scalo.

“Segniamo un altro importante record, lo facciamo con un evento che è diventato tradizione, oltre che occasione di rilancio e aggregazione – commenta il vicesindaco e assessore ad eventi e turismo, Paolo De Cesare – Voglio ringraziare il sindaco e l’amministrazione tutta, perché anche in questo momento serio e difficile per la città, hanno dato spazio a eventi che possono essere di supporto non solo all’economia, ma anche alla rinascita di Chieti. Migliaia di persone hanno raccolto il nostro invito, animando Chieti Scalo con la loro presenza e facendo diventare grande un’occasione in cui abbiamo creduto tanto e che abbiamo organizzato limitando spese e programmi.

Dal Comune un ringraziamento va a quanti hanno sostenuto gli Eventi Scalini e hanno contribuito affinché potessero svolgersi senza problemi: “Dal direttore artistico Emanuele La Plebe Cellini, agli sponsor che hanno reso possibile lo spettacolo di Uccio De Santis l’altra sera, ma anche tutti gli artisti locali che abbiamo voluto chiamare a raccolta in questa speciale edizione della Notte Gialla. Si chiude un’estate di grandi sacrifici per l’amministrazione a causa del dissesto, ma comunque splendente grazie ai management dell’intrattenimento che hanno investito sul nostro territorio, portando concerti indimenticabili, come quello di Madame, Ranieri e Mika. Per non parlare delle centinaia di iniziative arrivate dalle associazioni cittadine: spettacoli, incontri, festival, libri, cinema, teatro, attività che sono tornate a dare vita alle nostre piazze, quartieri e vicoli cittadini, facendo da moltiplicatore per la nostra economia, non solo turistica, ma anche commerciale. Ringrazio il collega Manuel Pantalone che ha mobilitato il comparto commerciale, coinvolgendo le associazioni e tutte le altre realtà operative sulla città”.

“Ora ci aspetta il Natale, che tornerà ad essere attrattore sulla scia delle festività dello scorso anno che hanno portato a Chieti un pubblico numeroso e davvero vario – conclude De Cesare - Sarà una festa sobria, bella e per tutti, di nuovo sostenibile, perché i tempi sono durissimi, dobbiamo guardare con attenzione ai tanti problemi e alle tante urgenze che la nostra città deve affrontare e che come amministrazione cercheremo di risolvere con tutti i mezzi a nostra disposizione perché la qualità non manchi più e diventi, per noi, un elemento distintivo”.