Chieti-Chieti Scalo e viceversa, alla biblioteca Bonincontro la storia dei collegamenti viari tra il colle e la parte bassa

Venerdì 10 giugno, alle 18, nella biblioteca Bonincontro, in piazza S. Pio X del Villaggio Celdit a Chieti Scalo, il movimento adulti scout cattolici italiani (Masci Chieti 1) presenta "Chieti – Chieti Scalo e viceversa: storie e prospettive". Relatore sarà Aurelio Bigi, cultore di storia e autore di vari libri, sugli scout in Abruzzo, sul Venerdì Santo a Chieti, su Chieti nell’Ottocento. Il suo lavoro più recente, sui piccoli e grandi centri, è intitolato “Chieti e l’Abruzzo Citeriore nel Settecento”.

La conferenza vuole far emergere un pezzo di storia della città relativo ai collegamenti viari tra Chieti e Chieti Scalo. Quali sono stati i mezzi di trasporto che hanno unito la parte alta e la parte bassa, come si sono evoluti nei secoli. Quale era la situazione viaria nell’Ottocento, l’importanza della strada Colonnetta e la realizzazione della filovia che ha collegato l’area industriale con il centro storico e sant’Anna. Il progetto della funivia del 1929 per unire le due zone della città, senza fermate intermedie, mai realizzato.

Sulla nuova proposta di funivia, sulla costruzione del garage multipiano a Chieti alta e sul parcheggio sotterraneo di piazza Carafa nello Scalo, su come viene immaginato il futuro viario di Chieti interverrà l’assessore ai Lavori Pubblici Stefano Rispoli.