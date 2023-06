La bilioteca di Villa Frigerj aumenta le giornate di apertura: sarà accessibile quattro giorni a settimana e non più solo due

Altre due giornate di apertura per la biblioteca del museo archeologico nazionale d'Abruzzo di Villa Frigerj. Come ha comunicato la direzione della direzione regionale dei musei, infatti, a partire da domani (giovedì 15 giugno), non sarà aperta al pubblico solo martedì e mercoledì, ma anche giovedì e venerdì, con gli stessi orari, dalle 9.30 alle 16.

La biblioteca di Archeologia e scienze dell'antichità nacse nel 1959, insieme al museo, per volere del primo soprintendente, Valerio Cianfarani, che, avvalendosi della presenza dei reperti, vi svolgeva lezioni di archeologia per gli studenti della nascente università d'Annunzio.

Oggi, presenta una raccolta di oltre 13mila volumi fra libri, collane e riviste. È specializzata in pubblicazioni a contenuto archeologico e storico-artistico, con particolare riguardo ai beni presenti sul territorio regionale. Il fondo bibliotecario si è ulteriormente incrementato, l'anno scorso, con 57 libri specialistici.

Da una settimana, inoltre, la biblioteca è entrata a far parte dell’Uda Library – Portale delle Biblioteche del Polo (Università d'Annunzio) Polo del Servizio Bibliotecario Nazionale (SBN) grazie a una convenzione firmata dal 4ettore dell’Università e dalla direzione della Drm-Abruzzo. A breve inizierà il lavoro di messa in rete dell’intero patrimonio librario disponibile, per consedntire a tutti la conoscenza online del catalogo che è disponibile per la consultazione in sede.

Per richieste di accesso alla biblioteca occorre inviare una mail all'indirizzo drm-abr.biblioteca@cultura.gov.it.