Arrivano i bersaglieri a Lanciano: ad aprile raduno interregionale in occasione dei 60 anni della sezione frentana

Si terrà dal 21 al 23 aprile 2023, a Lanciano, il quinto raduno interregionale dei bersaglieri, in occasione del 60° anniversario della fondazione della sezione bersaglieri frentana.

“Con immenso orgoglio presiederò il 5° raduno interregionale dei bersaglieri – dice il presidente dell'Associazione nazionale bersaglieri sezione di Lanciano, Vittorio Oliva - che mi ero posto come obiettivo quando fui eletto presidente della storica sezione di Lanciano nel novembre del 2020. Ringrazio il sindaco Filippo Paolini e l’amministrazione comunale per il supporto offerto e tutti i presidenti dell’Associazione bersaglieri che a livello nazionale, interregionale e regionale ci hanno concesso questa opportunità”.

Il programma del raduno inizierà già da domenica prossima, 2 aprile: dalle 9 alle 13, nella sede della sezione bersaglieri in piazza Del Malvò, ci sarà la mostra storica di bici d'epoca (con esemplari dal 1885 al 1950); alle 18 l'inaugurazione del mercatino del fante in corso Trento e Trieste. Le serate di sabato 15 e domenica 16 aprile saranno animate dalla fanfara “Alessandro La Marmora” di Casoli.

Da venerdì 21 aprile sono previsti i primi arrivi delle penne nere, provenienti da varie parti d'Abruzzo e attesi anche da Lazio, Marche, Molise, Puglia e Campania. Sabato 22 aprile, alle ore 18, sono in programma l'alzabandiera e la deposizione di una corona al monumento ai Caduti in piazza Plebiscito; alle 18.45 onori al monumento al bersagliere in piazza Pace; alle 19 concerto della fanfara dei bersaglieri di Casoli.

Domenica 23 aprile si inizierà alle 8 con la sveglia della città a suon di fanfare. Alle 10 è previsto l'ammassamento al Parco delle Rose, dove alle 10.30 sarà celebrata la messa all'aperto, officiata dal vicario generale don Angelo Giordano, che si concluderà con la preghiera del bersagliere. Alle 11.30, poi, la sfilata delle regioni partecipanti e dei fanti piumati, alle 13 pranzo sociale cremisi.