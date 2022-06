Benemerenza alla polizia locale intercomunale di Castel Frentano – Mozzagrogna

Premiato il personale del corpo intercomunale di polizia locale Castel Frentano – Mozzagrogna dalla Regione Abruzzo per l’attività garantita durante il periodo di lockdown.

Un’iniziativa dell’assessore regionale Pietro Quaresimale che ha voluto mettere in risalto il lavoro oscuro della polizia locale, che insieme con le altre istituzioni, ha garantito nei comuni un sostegno continuo alla cittadinanza in difficoltà durante la pandemia.

La speciale benemerenza è stata conferita al comandante del corpo capitano Michelino Verratti dall’assessore Quaresimale ed è composta da un’attestazione e da un nastrino, con i colori della bandiera italiana con al centro lo stemma della Regione Abruzzo, da applicare sulle divise. Nella giornata di ieri sono state consegnate al personale durante una cerimonia nella sede del comando di Castel Frentano.

Nello specifico sono stati insigniti della benemerenza il vicecomandante mar. magg. A. Nicola Ucci, i mar. Lorenzo Urbuisci e Antonino Spadano ai quali si aggiungono il mar. magg. A. Francesco Giancristofaro e l’Agente Scelto Pamela Masciangelo che se pur appartenenti in servizio effettivo presso il corpo di polizia locale della città di Lanciano prestano servizio extra time presso il corpo intercomunale.

“Una giusta valorizzazione all’attività prestata in occasione dell’emergenza Covid-19 – dichiara il comandante cap. Michelino Verratti – i miei collaboratori hanno concretamente contribuito alla realizzazione della straordinaria attività di governo dell’emergenza sanitaria prestando la propria opera nell’espletamento delle proprie attività ordinarie di istituto nonché garantendo specifici servizi di ordine pubblico finalizzati al contenimento del fenomeno epidemiologico. Quest’ultimi preventivamente pianificati in raccordo con il questore di Chieti e previo coinvolgimento da parte del Prefetto della Provincia di Chieti in accordo con i sindaci dei Comuni di Castel Frentano e Mozzagrogna”.