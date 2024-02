Al via il bando del premio Lettera d’amore: si tratta della 24esima edizione

Torna il premio Lettera d'amore che è giunto alla sua 24esima edizione. L'associazione Culturale Abruzziamoci odv con il patrocinio del Museo della Lettera d’Amore e del Comune di Torrevecchia Teatina e della Regione Abruzzo ha pubblicato il bando del concorso dedicato alla memoria di Vito Moretti.

La cerimonia di premiazione si terrà a Torrevecchia Teatina martedì 8 agosto alle ore 20,30.

Si partecipa stilando in qualsiasi lingua un testo in prosa, non in poesia, inedito, configurato come lettera d'amore.

Saranno assegnati i seguenti premi: 500 euro al primo classificato, 250euro al secondo e 200 euro al terzo.

BANDO XXIV EDIZIONE