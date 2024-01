Pubblicato il bando del Premio John Fante Opera Prima 2024: la premiazione in agosto a Torricella Peligna

Scade venerdì 16 febbraio il bando del Premio John Fante Opera Prima, indetto dal Comune di Torricella Peligna per il 2024 e rivolto agli scrittori/scrittrici esordienti.

Il Premio John Fante Opera Prima è un concorso di narrativa che si svolge nell’ambito del John Fante Festival “Il dio di mio padre”, dedicato allo scrittore americano originario di Torricella Peligna. Il premio vuole sostenere e valorizzare le opere degli scrittori esordienti italiani prendendo spunto dalle vicende di Arturo Bandini, il giovane protagonista dei romanzi di John Fante che sogna di diventare uno scrittore.

Possono partecipare al premio le opere prime di narrativa, romanzi o raccolte di racconti, scritte in lingua italiana e pubblicate in Italia nel corso dei quattordici mesi precedenti la scadenza del bando.

Quest'anno sarà, inoltre, assegnato il Premio Speciale Abruzzo a un'opera meritevole scritta da un autore/autrice abruzzese e/o pubblicata da una casa editrice con sede nella nostra regione.

Gli autori/autrici candidati potranno, inoltre, aderire al Premio John Fante Opera Prima Cinema 2024, ideato in collaborazione con la Superotto Film Production, con l’intento di creare nuovi stimoli nell’industria cinematografica indipendente italiana.

La giuria universitaria, da sempre presente nella selezione del premio, è composta da quattro gruppi di lettura: del dipartimento di Lettere, Arti e Scienze Sociali dell’università degli studi“Gabriele d’Annunzio Chieti-Pescara, della biblioteca Vilfredo Pareto della facoltà di Economia dell’università degli studi di Roma Tor Vergata, della biblioteca dell’area di Giurisprudenza dell’università degli Studi di Roma Tor Vergata, dell’università degli Studi di Teramo; i quali, oltre a curare la prima delle tre fasi selettive, quest'anno decreteranno il Premio Special Abruzzo.

La seconda fase della selezione del Premio è affidata alla giuria tecnica, composta da personalità dell'editoria nazionale e da scrittori e scrittrici, che sceglierà i tre finalisti/e del Premio John Fante Opera Prima 2024. La giuria tecnica ha, inoltre, facoltà di recuperare fino a due libri, a suo parere particolarmente meritevoli, tra quelli candidati e non selezionati dai gruppi di lettura universitari, portando in tal caso a massimo nove le opere semifinaliste.

Nella terza fase della selezione, sarà la giuria popolare, composta da una cinquantina di lettori e lettrici del territorio abruzzese, a eleggere, insieme alla giuria tecnica, il vincitore/vincitrice del Premio John Fante Opera Prima 2024.

Il premio John Fante Opera Prima Cinema sarà, invece, assegnato a un'opera scelta da una giuria composta da esperti e professionisti del mondo cinematografico, e consiste in servizi offerti dalla Superotto Film Production, con l'obiettivo di portare l'opera letteraria sul grande schermo. Tali servizi contemplano la preparazione del dossier per la richiesta di fondi e il coinvolgimento diretto del vincitore/vincitrice in un percorso di scrittura della sceneggiatura, sostenuto da un tutor professionista scelto dalla produzione.

La cerimonia di premiazione si terrà a Torricella Peligna, durante la 19esima edizione del John Fante Festival, dal 22 al 25 agosto 2024.

Il bando e la scheda di iscrizione si possono scaricare dal sito del festival.