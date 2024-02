Bando per l'inclusione rivolto ai disoccupati: al via le domande a Fossacesia

Il Comune di Fossacesia ha annunciato l'avvio dell'iniziativa Reset attraverso l'avviso pubblico pubblicato sul sito istituzionale. Questo progetto mira a selezionare 136 beneficiari con l'obiettivo principale di potenziare l'occupabilità di individui svantaggiati assistiti dai servizi sociali della Regione Abruzzo.

I punti principali del progetto includono il potenziamento della sperimentazione di servizi per l'inclusione sociale e lavorativa, con un approccio multitarget, multidimensionale e basato su una prospettiva comunitaria. Inoltre, si prevede di elaborare e verificare modelli di progettazione personalizzata dei percorsi di inclusione sociale, con particolare attenzione a nuove forme di sostegno per i servizi sociali, in linea con gli obiettivi del Fondo sociale e l'impegno nella lotta contro la povertà.

Coloro che desiderano partecipare al progetto devono presentare le domande entro e non oltre le ore 12 del prossimo 26 febbraio. Per ulteriori informazioni è possibile rivolgersi al Comune.