Bandiere blu 2024: entra Ortona e l'Abruzzo sale a 15 località

Salgono a 15 le località in Abruzzo insignite della Bandiera blu per il 2024.

La Foundation for Environmental Education ha riconferito l'ambito riconoscimento a Ortona, new entry di quest'anno.

Le altre località riconfermate in provincia di Chieti sono Francavilla al Mare, Fossacesia, Vasto e San Salvo assieme a Martinsicuro, Alba Adriatica, Tortoreto, Giulianova, Roseto degli Abruzzi, Pineto, Silvi, Pescara e, per i laghi, Villalago e Scanno.

In totale in Italia sono state premiate 236 località rivierasche e 81 approdi turistici le cui acque di balneazione sono risultate eccellenti e che si sono impegnati per risolvere, e migliorare nel tempo, le problematiche relative alla gestione del territorio, per un'attenta salvaguardia dell'ambiente, l'accessibilità e i servizi per i bagnanti.

L'edizione 2024 vede un trend di crescita delle località Bandiera blu rispetto all'anno precedente: i 236 Comuni che hanno ottenuto il riconoscimento sono 10 in più rispetto allo scorso anno, con 14 nuovi ingressi e 4 Comuni non confermati.

Queste le 14 new entry 2024: Ortona (Abruzzo), Parghelia (Calabria), Cellole (Campania), Borgio Verezzi (Liguria), Recco (Liguria), Porto Sant`Elpidio (Marche), Lecce (Puglia), Manduria (Puglia), Patù (Puglia), Letojanni (Sicilia), Scicli (Sicilia), Taormina (Sicilia), Tenno (Trentino Alto Adige), Vallelaghi (Trentino Alto Adige). I non riconfermati sono invece: Ameglia (Liguria), Taggia (Liguria), Margherita di Savoia (Puglia), Marciana Marina (Toscana).