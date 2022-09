Bandiera Arancione, torna la caccia al tesoro in contemporanea: in Abruzzo tappa a Palena

Domenica 2 ottobre torna la 'caccia ai tesori arancioni' del Touring Club italiano: l’iniziativa che invita a scoprire le piccole eccellenze dell’entroterra attraverso dei percorsi unici che si snodano nel cuore dei borghi certificati con la Bandiera Arancione e accompagnano i partecipanti - indizio dopo indizio - sulle tracce di storie, persone, monumenti e piccole curiosità.

In Abruzzola caccia al tesoro si svolgerà a Palena.

L’evento è aperto a tutti, fino a esaurimento posti. Per partecipare basta scegliere il borgo e iscriversi con la propria squadra sul sito tesori.bandierearancioni.it. Una gara aperta a tutti, adulti e bambini, per scoprire la bellezza, spesso inaspettata, dei luoghi meno noti del nostro Paese.

Risolti tutti i quesiti, ai partecipanti verrà offerto un dono del territorio.

La Bandiera Arancione Touring, marchio di qualità turistico-ambientale, è stata pensata dal punto di vista del viaggiatore e della sua esperienza di visita: viene assegnata alle località che?non solo godono di un patrimonio storico, culturale e ambientale di pregio, ma sanno offrire al turista un’accoglienza di qualità. Le località certificate oggi sono 270 e rappresentano l’8% delle oltre 3.200 candidature analizzate. Nei borghi “arancioni” si registra in media, dall’anno di assegnazione del marchio, un?incremento?del?83%?del numero di?esercizi ricettivi?e in media l’apertura di tre nuovi ristoranti per Comune. Si registra, inoltre, in media un?aumento del 45%?degli?arrivi?e del?38%?delle?presenze, dall’anno precedente all’assegnazione del marchio ad oggi.