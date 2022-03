Bimbi orfani in fuga dalla guerra: pubblicato l'avviso per famiglie e singoli disponibili ad accoglierli

La garante regionale per l'infanzia e l'adolescenza ha predisposto un avviso pubblico per la selezione di cittadini disponibili ad assumere a titolo volontario la tutela di minori stranieri non accompagnati presenti in Abruzzo