Bambini al mare: ecco le bandiere verdi 2021 sulla costa teatina

La spiaggia dei Saraceni a Ortona e quella di Vasto Marina sono state riconfermate ‘bandiere verdi’ anche per l’estate 2021.

Spiagge a misura di bambino, secondo il Comitato tecnico scientifico presieduto dal professor Italo Farnetan, che ha riconfermato in Italia tutte le bandiere verdi assegnate negli anni scorsi e conferitone quattro nuove: la spiaggia di Sampieri nel comune di Scicli e di Tonnarella nel comune di Mazara del Vallo, entrambe in Sicilia; Fuengirola in Andalusia e Coco beach a Dar es Salaam in Tanzania.

Ecco l'elenco completo delle Bandiere verdi 2021 in Abruzzo: Alba Adriatica (Teramo), Giulianova (Teramo), Montesilvano (Pescara), Ortona - Spiaggia dei Saraceni (Chieti), Pescara, Pineto - Torre Cerrano (Teramo), Roseto degli Abruzzi (Teramo), Silvi Marina (Teramo), Tortoreto (Teramo), Vasto Marina (Chieti).

Quali sono i requisiti per le spiagge a misura dei piccoli bagnanti? Devono essere spiagge "con spazi fra gli ombrelloni e acqua che non diventi subito alta, presenza di attività ludiche, servizi dedicati ai bambini e alle famiglie – elenca all’Adnkronos il pediatra Farnetani - presenza di locali di relax, svago e divertimento per i genitori. La chiave di lettura è che è in vacanza l'intera famiglia. Per la qualità delle acque e la possibilità di balneazione i riferimenti sono le strutture istituzionali e pubbliche. Per l'Italia le ordinanze dei sindaci e le rilevazioni delle Arpa regionali, che sono le strutture preposte a tali controlli".

Per ottenere il vessillo non ci sono autocandidature.

La cerimonia di consegna delle 148 Bandiere verdi italiane si terrà ad Alba Adriatica il 10 luglio.