Al via gli "incontri culturali del lunedì" con l'Avis Chieti

Inizieranno il 28 novembre 2022, con inizio alle ore 17,30 nella sede dell’Avis in via Principessa di Piemonte n. 16, gli Incontri culturali del lunedì fortemente voluti dall’Avis comunale di Chieti. In questo primo incontro prenderà la parola il presidente Tullio Parlante, che tratterà le origini e la storia dell’Avis. Un’associazione benemerita che gode la simpatia e la stima della popolazione.

“Traccerò le prime forme della donazione del sangue, ricordando la figura del dottor Vittorio Formentano, del 1895 e i vari sviluppi successivi per arrivare ai nostri giorni – anticipa il relatore Tullio Parlante – dove la donazione è cosa diffusa, anche se le esigenze di sangue sono sempre pressanti”.

Il ciclo di ben 22 incontri è stato curato da Aurelio Bigi che si è avvalso della preziosa collaborazione del Dipartimento Lettere, arti e studi sociali della Scuola di studi umanistici dell’università d’Annunzio.

Si alterneranno medici che tratteranno argomenti di ampio interesse (Tiroide e metabolismo, Pronto soccorso, Le anemie e quando è indispensabile trasfondere, Cosa doniamo-sangue, plasma, piastrine) e daranno informazioni sulla medicina nell’antichità, sullo sviluppo della professione infermieristica dall’epoca di San Camillo ad oggi, su cosa sia e cosa cura l’osteopatia.

Altri incontri saranno tenuti da docenti universitari e verteranno su aspetti di storia locale riguardanti diversi momenti storici (romana, medievale, moderna). Altri ancora, di grande attualità, saranno tenuti da cultori di storia locale e storici dell’arte, avvocati, registi, architetti. Due, uno nel periodo natalizio e l’altro in quello pasquale, vedranno il coinvolgimento di cori locali e approfondiranno la tradizione dei canti di Natale e di quelli della Passijone.

Un vero “Salotto culturale” che terrà compagnia ai teatini ogni settimana sino al 15 maggio 2023. Uno sforzo organizzativo che senz’altro la popolazione apprezzerà.