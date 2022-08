Autostrade A24-A25: il Consiglio Stato conferma la gestione ad Anas

Le autostrade abruzzesi e laziali A24 e A25 restano in gestione ad Anas. La conferma è arrivata oggi dal Consiglio di Stato in attesa che il Tar del Lazio il prossimo 21 settembre si pronunci nel merito della revoca anticipata in danno della concessione a Strada dei Parchi, del gruppo industriale abruzzese Toto, decisa dal Consiglio dei ministri il 7 luglio scorso.

La ordinanza è stata resa nota oggi dopo che nella udienza di ieri il collegio si era riservata una decisione.

Era stata, lo scorso 31 luglio, la quinta sezione dello stesso Cds a firma del presidente, Diego Sabatino, a ribaltare il pronunciamento del Tar del Lazio che per ben due volte, il 12 e il 27 luglio scorsi, aveva concesso la sospensiva in riferimento al decreto legge del Governo, stabilendo che prima di entrare nel merito a settembre, dovesse essere Sdp, del gruppo industriale abruzzese, a continuare la gestione.