Autostrade A24 e A25, Codacons si schiera con Anas: "A difesa del governo"

Il Codacons ha comunicato sarà al fianco di presidenza del consiglio, ministero delle Infrastrutture e ministero dell’Economia nell’udienza in programma il prossimo 25 agosto al Consiglio di Stato, in materia di gestione in concessione della rete autostradale costituita dalle autostrade A24 e A25.

"L’associazione - si legge in una nota - interviene in difesa del governo per una sola ragione: per garantire la piena sicurezza e incolumità degli utenti. In questo senso, è giusto che le due arterie affidate alla società Strada dei Parchi fino alla decisione del governo del 7 luglio scorso di revocare la concessione per gravi inadempienze contrattuali siano gestite dall’Anas".

Codacons parla di “un interesse privato di natura squisitamente economica e un interesse generale di spiccata rilevanza sociale: la sicurezza degli utenti dell’autostrada ed i servizi offerti".

Il Consiglio di Stato ha annullato una recente sentenza del Tar del Lazio e riportato nelle mani dell’Anas la gestione delle due arterie stradali. Il decreto monocratico dovrà essere confermato il 25 agosto prossimo dal collegio giudicante del Consiglio di Stato. Inoltre, il 7 settembre è prevista la discussione del merito del ricorso davanti al Tar e per il 20 settembre i giudici amministrativi del Lazio dovranno esprimere il loro “giudizio di merito”.