Pedaggi A24 e A25, Marsilio: "Improponibili e inaccettabili per i cittadini abruzzesi"

"Le proiezioni riguardanti il costo dei pedaggi sulle autostrade A24 e A25, contenute nel piano economico finanziario presentato dal commissario Fiorentino alla società 'Strada dei parchi' e al ministero delle Infrastrutture sono improponibili e inaccettabili per i cittadini abruzzesi".

Lo dichiara il presidente della Regione Abruzzo Marco Marsilio. "Con un ritardo di due anni viene proposto un Pef con alla base una serie di vincoli rispetto alla durata e agli investimenti, imposti dal ministero, che produce questo risultato assurdo. Il ministero deve quindi assumere una decisione, che invece continua a rinviare. Siamo stanchi di tavoli e di rinvii, ancora una volta arriviamo in prossimità della scadenza della sospensione dell'incremento dei pedaggi senza che nessuno abbia per tempo sciolto questo nodo. Nel frattempo ci arriva una proposta di Pef irricevibile: è ora di dire basta a questo balletto, il Governo deve chiudere la partita sulla A24 e A25 in maniera chiara, restituendo certezza all'Abruzzo, garantendo un'autostrada sicura, percorribile ed economica".