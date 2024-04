Autobus cancellati per il Giro d'Abruzzo: tutte le corse interessate dalle modifiche

Autobus cancellati e variazioni, nella giornata di domani (martedì 9 aprile), per le corse del trasporto pubblico locale a Chieti, gestito dalla società La Panoramica, come comunicato dall'azienda.

Le soppressioni, in particolare, riguardano la fascia oraria delle 13 e alle 14.50, nel corso della quale la prima tappa della gara ciclistica da Vasto a Pescara passerà sul territorio comunale.

In particolare, saranno chiuse al traffico via Masci, via Picena, viale Gran Sasso, via Madonna degli Angeli, via Madonna della Misericordia, via Colonnetta, viale Abruzzo.

Saranno cancellate le corse degli autobus che prestano servizio in queste zone, come indicato nella tabella di seguito.