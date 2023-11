Si vola alle Canarie con AutenticAbruzzo: l’iniziativa dedicata al territorio e alla cucina abruzzese

Si sta tenendo in questi giorni (13 – 19 novembre 2023) l’ottava edizione della settimana della cucina italiana nel mondo. La cucina abruzzese vola alle Canarie con l’iniziativa AutenticAbruzzo, dedicata integralmente al territorio abruzzese ricco di tradizioni e di eccellenze, patrocinata dalla Regione Abruzzo, in collaborazione con l’Agenzia di sviluppo – Azienda speciale della Camera di Commercio di Chieti e Pescara.

Per la nostra regione parteciperà lo chef Massimiliano Capretta patron del ristorante Arca di Alba Adriatica, che racconterà l'Abruzzo e la sua filosofia culinaria anche attraverso il libro "Bio cucina mediterranea", un volume dedicato al buono e al sano in cucina.

Nel periodo indicato, i ristoranti e i negozi di prodotti italiani aderenti inseriranno nei propri menu e cataloghi piatti, ricette, prodotti della tradizione enogastronomica abruzzese in collaborazione con aziende del settore che, dall’Italia, metteranno a disposizione la materia prima. È prevista una presentazione dell’iniziativa, alla presenza dello chef Massimiliano Capretta, presso il Ristorante Nero sul Mare di Playa Paraiso in collaborazione con l’imprenditore abruzzese Alex Anconitano di Sensation Group.

Il titolo di questa edizione, che si propone di valorizzare all’estero le eccellenze del settore enogastronomico italiano, sostenendo le esportazioni, l’internazionalizzazione e i flussi turistici in entrata, è “A tavola con la cucina italiana: il benessere con gusto”. L’obiettivo è sottolineare la relazione tra alimentazione e benessere: la Dieta Mediterranea come stile di vita salutare e modello di alimentazione equilibrata accessibile a tutti, l’importanza dei prodotti a denominazione protetta e controllata, la lotta contro il fenomeno dell’italian sounding e della valorizzazione dei borghi italiani e dei loro prodotti culinari tradizionali.

L’ottava edizione della Settimana della Cucina Italiana nel Mondo è stata aperta dal Vice Presidente del Consiglio e Ministro degli Affari esteri e della Cooperazione Internazionale, Antonio Tajani, e il Ministro dell’Agricoltura, Sovranità Alimentare e Foreste, Francesco Lollobrigida.

La Settimana della cucina italiana nel mondo è nata nel 2016 con centinaia di iniziative realizzate dalla rete di ambasciate, consolati, istituti di cultura e uffici Ice italiani all’estero. Ad esempio durante la Settimana della Cucina Italiana 2022, la rete diplomatico-consolare italiana ha organizzato all’estero un totale di 1.427 eventi, con aumento del 35% rispetto all’anno precedente, anche grazie alla rimozione delle restrizioni dovute alla pandemia. Per l’edizione 2023 della Settimana della cucina, il Maeci ha creato progetti multimediali destinati a un pubblico ampio ed eterogeneo. Dalle tagliatelle etrusche al Tiramisù un excursus riproposto in chiave narrativa, dagli albori al giorno d’oggi. Tutti i progetti sono tradotti in più lingue per raggiungere un pubblico vasto.

Locali aderenti all’iniziativa "AutenticAbruzzo":

Nero sul mare – Playa Paraiso, Tenerife

Il bocconcino by Royal Hideaway – La Caleta, Tenerife

La trattoria del bocconcino – La Caleta, Tenerife

Duques Bistrot – Playa del Duque, Tenerife

Trattoria La Dolce Vita (Hotel Barceló) – Los Abrigos, Tenerife

Ardi – Playa de las Americas, Tenerife

Zio Paolo – Santa Cruz, Tenerife

El Italiano Store Market (tienda productos italianos) – Adeje, Tenerife

Gustofino (tienda productos italianos) – Santa Cruz, Tenerife

Pane e vino – Playa de Las Americas, Tenerife

Trigo – Palmar, Tenerife

Casa mia – Palmar, Tenerife

Basilico – Los Abrigos, Tenerife

Pizzeria Napulè – Fañabe, Tenerife

Osteria Italia – Palmasr, Tenerife

Arya – Palmas, Tenerife

La Arenita – Palmar, Tenerife

Pomodoro y basilico – La Longuera, Tenerife

Caseificio Don Gennaro (tienda producos italianos) – Los Cristianos, Tenerife

La Cueva – Golf del Sur, Tenerife

Pomodoro e mozzarella – Maspalomas, Gran Canaria

Gustobistrò – Las Palmas, Gran Canaria

Il ricciolo – Las Palmas, Gran Canaria

La pasiòn – Las Palmas, Gran canaria

La dolce vita – Las Palmas, Gran Canaria

Al circo – Playa del Inglés, Gran Canaria

Promenade Pizza Bistrò – Las Palmas, Gran Canaria

I 3 calici – Corralejo, Fuerteventura

Divino bounty – Puerto del Rosario, Fuerteventura

L’oca blanca – Corralejo, Fuerteventura

Calù – Corralejo, Fuerteventura

La dolce vita (Hotel Barceló) – Caleta de Fuste, Fuerteventura

Taverna Fogalera – Corralejo, Fuerteventura

La sonrisa – Arrecife, Lanzarote

Trattoria la dolce vita (Hotel Barceló) – Costa Teguise, Lanzarote

Aziende abruzzesi partecipanti all’iniziativa AutentiAbruzzo:

Pastificio Verrigni (pasta)

Cantina Terzini (vini)

Cooperativa altopiano di Navelli (zafferano)

Società agricola Costantini slow (insaccati)

Scuppoz liquori (genziana e ratafia)

Taberna imperiale (Grana di pura pecora stagionato per oltre 30/mesi nelle antiche grotte di pietra del Gran Sasso d’Italia)

Apicoltura Asi (miele)

Liquorificio Ival (liquori)

Cantina Tenuta San Tommaso (vino)

Eurogarlic (aglio e scalogno)

Partecipando a questa rassegna, lo chef Massimiliano Capretta, ambasciatore d'Abruzzo e della cucina italiana, ha già le credenziali per prendere parte a “La cucina delle radici”, un’iniziativa nell’ambito del progetto Turismo delle Radici in programma per il 2024.