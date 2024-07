Aumenta la richiesta di pale eoliche nel Medio Vastese, 18 sindaci chiedono linee d'intervento chiare alla Regione

Sul territorio del Medio Vastese si sta verificando un boom di richieste d'installazione di pale eoliche, un boom che ha messo sull'allerta diciotto sindaci dei centri ricadenti sul territorio. Per questo i primi cittadini si sono dati appuntamento al teatro San Filippo di San Buono per un incontro finalizzato a mettere a punto i termini per la richiesta alla Regione Abruzzo di linee d'intervento chiare.

Un incontro cui hanno preso parte anche i consiglieri regionali Silvio Paolucci e Francesco Prospero, il delegato della Provincia di Chieti Carlo Moro, i rappresentanti di diverse associazioni ambientaliste e l'assessore regionale alle Attività produttive Tiziana Magnacca.

Si tratta di un'area molto vasta che comprende una delle comunità montane più importanti della Regione, che comprende circa 24 mila abitanti e che offre scenari ambientali molto suggestivi, una bellezza naturalistica che potrebbe essere messa a rischio dalla massiccia e ingombrante presenza di decine di pale eoliche, nonostante i vantaggi che apporterebbero dal punto di vista dell'energia rinnovabile.

"Non siamo ideologicamente contrari alle pale eoliche - precisa il sindaco di San Buono, Nicola Zerra - chiediamo solo regole certe per evitare una vera e propria invasione".