Atessa marcia a suon di musica, ogni giorno un evento per vivere l'estate in città

Atessa entra nel clou delle feste. Dopo i ricchi cartelloni di maggio e giugno, e l’avvio delle manifestazioni di

luglio, partono gli eventi della tradizione musicale. Arriva Atessa in Jazz venerdì 26 e domenica 21 tributo e riconoscimento alle aziende storiche della città con una manifestazione in piazza Benedetti. Sabato 27 sarà di scena il Carnevale estivo con carri e maschere, e via verso un agosto spumeggiante e ricco di appuntamenti che culmineranno con il Ferragosto atessano. Musica, show, divertimento, cibo e cultura si susseguiranno con “Magia 90” (lo spettacolo con dj, performers, intrattenimento, effetti speciali e gadgets ’90), previsto per il 14 agosto; la meraviglia di gusto e bellezza con “Corti Antiche” il 16 e il concerto di Giuliano Palma il 18.

La festa “de li Squacciafichere”, la “Festa del Contadino”, la sagra delle “Pallotte di crope”, “Corti Antiche”,

sono gli eventi gastronomici di agosto, mentre sono rinviate a settembre la Festa regionale delle Città del

Vino e la Motor Week. Sarà possibile, inoltre, scoprire Atessa a piedi con le passeggiate culturali organizzate dal Comune, o su due ruote, noleggiando una bici presso il nuovo servizio messo a disposizione di cittadini e visitatori.

Torna, inoltre, con una serata speciale dal sapore internazionale, un appuntamento del passato molto amato dagli atessani: il Festival del folklore che accoglierà i cori della vicina Tornareccio, del Molise e della Bosnia Erzegovina. Libri, letteratura e cultura saranno di scena con il Festival letterario “Libri a Corte” dal 30 luglio al 3 agosto nel “salotto letterario” di piazza Benedetti. La solenne processione in onore del santo patrono, San Leucio, si terrà sabato 17 agosto alle 19.

“Grazie anche alla sinergia con le associazioni cittadine e le attività commerciali, ogni sera, in Atessa, c’è

qualcosa da fare da oggi fino a fine estate. Musica live, passeggiate culturali, festival letterari, intrattenimento per bambini, sagre, folklore, percorsi museali, serate da ballo, eventi itineranti e manifestazioni religiose sono gli ingredienti della nostra proposta estiva. Accoglieremo i visitatori presentando la nostra città, i nostri prodotti e i nostri servizi”, affermano il sindaco Borrelli e gli assessori Orfeo, Tumini, Apilongo, Masilli e D’Amico che - insieme ai consiglieri comunali - sono in piena attività di coordinamento e organizzazione del cartellone estivo. “Ringraziamo di cuore la BCC, tutte le Aziende e i Cittadini che hanno sostenuto le nostre iniziative e, in particolare, le Feste del Ferragosto”.

L’ampio ventaglio di appuntamenti, tutti gratuiti, è dettagliato nel cartellone estivo e ogni serata sarà

annunciata via via sui canali social del Comune.