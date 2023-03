Ater lancia il servizio "zero code": appuntamenti e richieste degli utenti direttamente da telefono e pc

Ater Lanciano lancia “Zero code”: appuntamenti, richieste di manutenzioni o atti amministrativi si possono richiedere direttamente dal telefono o computer.

Ater continua il suo percorso di innovazione gestionale e tecnologica. “Per accompagnare il processo d’innovazione aziendale - evidenzia il direttore generale Giuseppe D’Alessandro - è stato creato un ufficio Ict, innovazione e marketing, il cui referente è l’ingegnere Elio D’Alonzo, dipendente Ater, cui la direzione aziendale ha inteso assegnare il compito di seguire, in team con altri collaboratori, la transizione digitale Ater”.

Dopo il protocollo d’intesa con Atc Piemonte, per l’attivazione del nuovo gestionale che consentirà ai vari uffici ed articolazioni aziendali di fruire di dati in modo rapido e meglio collaborare tra le varie aree aziendali, l’Azienda territoriale per l'edilizia residenziale di Lanciano-Vasto, per essere più interattiva con inquilini e con l’utenza più in generale, ha attivato sul proprio portale www.aterlanciano.it un link per prenotazioni automatiche: https://www.aterlanciano.it/appuntamenti/.

Attraverso questo nuovo sistema l’utente – indicando numero di telefono ed indirizzo mail - potrà richiedere il motivo dell’appuntamento, il giorno e l’orario in cui vuole incontrare un addetto Ater; sarà cura dell’Ater dare conferma online dell’appuntamento che potrà svolgersi presso gli uffici di Lanciano o di Vasto.

“Per agevolare inquilini ed utenza - spiega ancora il direttore generale D’Alessandro - abbiamo creato, con il team innovazione Ater, un breve tutorial sul nostro canale Youtube: https://www.youtube.com/watch?v=j2T2kVTgakA, facilmente fruibile attraverso smartphone, tablet e computer. Questo sistema innovativo di gestione online delle richieste per interventi manutentivi, chiarimenti in ordine agli aspetti contrattuali e/o alla morosità consentirà un dialogo più rapido ed efficiente da parte dell’Ater Lanciano-Vasto che vuole essere più vicina all’utenza, accelerando il dialogo con gli inquilini e la presa in carico delle loro istanze”.