Ater Lanciano, oltre due milioni di euro dalla Regione per nuovi alloggi e parco urbano

Ammontano a 2,3 milioni di euro il finanziamento che l'Ater Lanciano ha ottenuto dalla Regione Abruzzo per due progetti di riqualificazione urbana che interesseranno due quartieri della città frentana.

“Un risultato storico e di svolta per l'azienda Ater e per la città di Lanciano”, commenta soddisfatto il presidente Fausto Memmo che ha illustrato i progetti insieme al direttore generale dell'Ater Lanciano, Giuseppe D'Alessandro, “grazie alla Regione Abruzzo, nella persona dell'assessore Nicola Campitelli, siamo riusciti ad ottenere finanziamenti per realizzare due progetto importanti. Il primo per riconsegnare, a breve, un'opera incompiuta ormai dal 1999 in via Sigismondi, nel quartiere Santa Rita, un immobile mai terminato a causa di un fallimento che, grazie a 1.874.000 euro di fondi regionali, più 400mila di fondi residui Ater, riusciamo a rimettere in piedi, senza fare demolizione e ricostruzione. Abbiamo fatto dei controlli sulla sismicità e grazie all'utilizzo di nuove tecnologie realizzeremo 12 alloggi a canone sociale, che saranno consegnati all'amministrazione comunale per far scorrere la graduatoria di chi aspetta una casa”.

L'altro intervento, finanziato con 432mila euro, riguarda il quartiere di San Giuseppe. “Riqualificheremo un edificio di proprietà dell'Ater”, spiega Memmo, “cambiando gli infissi e installando pannelli fotovoltaici e pompe di calore. Il progetto è correlato alla realizzazione di un parco urbano. Abbiamo fatto un accordo con Comune poiché nel quartiere c'è un campetto in totale abbandono: procederemo alla riqualificazione di quest'area con un campo polivalente, giochi inclusivi, panchine e arredo urbano con sistemi di ricarica wireless, isola ecologica alimentata da fotovoltaico, telecamere di videosorveglianza e 12 biciclette elettriche. È un progetto di cui l'Ater è fiera”.

“Come governo regionale siamo molto attenti alla qualità dell'abitare, quindi non possiamo che sostenere tutte le iniziative che ci provengono dalle varie Ater regionali”, dichiara l'assessore regionale all'urbanistica, Nicola Campitelli, “a Lanciano l'azienda ha presentato due progetti importanti che hanno ottenuto un finanziamento regionale complessivo di 2,3 milioni, un risultato tangibile per Lanciano. Ma la Regione c'è per tutto l'Abruzzo, per tutte le situazioni di degrado che vogliamo trasformare in sicurezza aumentando la qualità di vita dei cittadini”.