Mario La Farciola è il nuovo presidente dell'associazione culturale il Mastrogiurato di Lanciano. L'incarico è stato ufficializzato nel corso dell'assemblea dei soci tenuta lo scorso 23 novembre.

La Farciola, negli ultimi 9 mesi, ha avuto il ruolo di presidente facente funzione dopo la scomparsa di Danilo Marfisi, che per 20 anni ha guidato l'associazione.

Vice presidente è stata eletta Massimina Spinelli, segretario Antonio Di Camillo, tesoriere Iolanda Brando, consiglieri Marisa Cecamore, Antonella Massimini, Giuseppe Zaffetto.

Tre sono i nuovi ingressi: Massimina Spinelli, moglie del compianto Marfisi; Antonio Di Camillo, ingegnere che in questi anni ha curato la sicurezza della manifestazione e Antonella Massimini, assessore alle Politiche sociali del comune di Castelfrentano.

“Intendo ringraziare tutte le persone che in questi anni sono state vicine alla nostra Rievocazione - ha detto il neo presidente La Farciola - per prima la vecchia giunta comunale di Lanciano, nella persona dell’ex sindaco Mario Pupillo, sempre pronto a darci il suo sostegno. Il nostro grazie va anche all’assessore regionale Nicola Campitelli, per l’attenzione dedicata in questi mesi al Mastrogiurato e al presidente del consiglio regionale Lorenzo Sospiri e infine al presidente della Regione Abruzzo Marco Marsilio che ha dimostrato grande affetto per tutti noi ed è sempre stato presente nei nostri appuntamenti”.

Il 2022, con un anno di ritardo causa Covid, sarà l’anno della 40esima edizione del Mastrogiurato, una grande sfida che il presidente La Farciola e tutto il direttivo stanno già organizzando. La speranza è quella di continuare a ricevere il supporto delle istituzioni cittadine: il neo sindaco Filippo Paolini, l'assessore alla Cultura Danilo Ranieri e la giunta tutta. Un appuntamento, quello del quarantennale, che sarà una grande occasione per tutta la città.