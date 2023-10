L'associazione "Forza dei diritti" e Kiwanis donano due computer al Centro di Diabetologia Pediatrica

Due personal per la realizzazione di postazioni fisse donati al Centro di Diabetologia Pediatrica dell'ospedale Ss Annunziata di Chieti. Il dono è arrivato dall'associazione "Forza dei diritti", presieduta da Remo Stampone in collaborazione con il Kiwanis Chieti.

L'associazione che in estate ha organizzato il Theate Magic Summer a Chieti ha reperito i fondi attraverso la lotteria di beneficenza e il contributo degli sponsor.

Alla cerimonia di consegna erano presenti il dottor Stefano Tumini, primario del reparto, gli associati Remo Stampone, Fabiana Desiderio e Sandro Calzolari e per il Kiwanis Club G. D'Annunzio Mariella De Santo, Miranda Di Matteo, Lilia D'alesio, Elena Pecce.

Il dottor Tumini ha spiegato di essere "molto grato a queste associazioni che si spendono sul territorio a favore delle categorie più svantaggiate e dei più piccoli, tutto ciò mi riempie di gioia e conferma la rinnovata collaborazione".

Il presidente Stampone ha voluto "ringraziare tutti gli sponsor e i cittadini di Chieti che credono in queste attività di solidarietà che si attuano attraverso la nostra manifestazione del Theate Magic Summer e altre iniziative".

Infine Fabiana Desiderio ci ha tenuto a "ringraziare l'Associazione Inclusiamo che si occupa di disabilità e malattie rare con la quale collaboriamo e annunciare con gioia la realizzazione insieme al Kiwanis di 32 divise per ragazzi a supporto della Special Olympics Italia team Abruzzo, un' associazione no profit a livello mondiale che opera anche in Abruzzo attraverso lo sport unificato. Lo scopo che ci unisce è quello di creare un nuovo mondo fatto di inclusione e rispetto, dove ogni singola persona viene accettata e accolta, indipendentemente dalla sua capacità o disabilità".